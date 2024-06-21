Киев • УНН
29-летняя женщина из Одесской области была серьезно ранена в результате российского ракетного обстрела 4 июня и 21 июня была эвакуирована самолетом в Австрию для дальнейшего лечения.
Жительница Одесской области, которая была тяжело ранена в результате российской ракетной атаки в начале июня, сегодня, 21 июня, спасательной авиацией эвакуирована в Австрию. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН
Детали
Кипер напомнил, что 4 июня 29-летняя Любовь ехала в детскую больницу вместе со своим мужем и дочерью. В этот момент враг совершил атаку на Одесскую область.
"Куски ракеты задели машину семьи. Ребенок чудом не пострадал, мужчина получил осколочное ранение плеча.
Женщина пострадала больше всего: получила тяжелые ранения брюшной полости, перелом бедра. Несмотря на свою травму и аварийное состояние автомобиля, мужчина самостоятельно смог доехать до больницы. Наши медики оказали всем неотложную помощь и успели спасти Любовь.
Теперь пострадавшая будет продолжать лечение в клинике Зальцбурга", - пишет Кипер.
Он поблагодарил медиков, австрийскую сторону, руководство аэропорта Кишинев, мужественного мужчину, который несмотря ни на что оперативно доставил женщину в больницу и всех, кто приложил усилия к спасению украинки.
"Наши люди невероятны! Желаю Любви скорейшего выздоровления", - резюмировал он.