Жительница Одесской области, которая была тяжело ранена в результате российской ракетной атаки в начале июня, сегодня, 21 июня, спасательной авиацией эвакуирована в Австрию. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН

Детали

Кипер напомнил, что 4 июня 29-летняя Любовь ехала в детскую больницу вместе со своим мужем и дочерью. В этот момент враг совершил атаку на Одесскую область.

"Куски ракеты задели машину семьи. Ребенок чудом не пострадал, мужчина получил осколочное ранение плеча.

Женщина пострадала больше всего: получила тяжелые ранения брюшной полости, перелом бедра. Несмотря на свою травму и аварийное состояние автомобиля, мужчина самостоятельно смог доехать до больницы. Наши медики оказали всем неотложную помощь и успели спасти Любовь.

Теперь пострадавшая будет продолжать лечение в клинике Зальцбурга", - пишет Кипер.

Он поблагодарил медиков, австрийскую сторону, руководство аэропорта Кишинев, мужественного мужчину, который несмотря ни на что оперативно доставил женщину в больницу и всех, кто приложил усилия к спасению украинки.

"Наши люди невероятны! Желаю Любви скорейшего выздоровления", - резюмировал он.