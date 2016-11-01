Ватикан засудив радіо, що назвало землетруси в Італії "карою Божою"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ватикан засудив католицьку радіостанцію "Радіо Марія", в ефірі якого пролунала заява, що землетруси, які сколихнули центральну Італію за останні три місяці, були "карою Божою", передає УНН із посиланням на ВВС.
Заступник державного секретаря Святого Престолу архієпископ Анджело Беччу заявив, що коментарі "Радіо Марії" були образливими й скандальними.
Проте отець Джованні Кавальчолі, домініканський монах який і зробив в ефірі радіо згадані заяви, наполіг на тому, що вважає землетруси "божественним втручанням", спровокованим людським гріхом, зокрема, легалізацією в Італії одностатевих шлюбів.
"Радіо Марія" опублікувало заяву на своєму сайті про те, що ці коментарі не відображають офіційні погляди радіостанції.
Упродовж останніх тижнів у центральній Італії сталася низка сильних землетрусів. Десятки людей отримали поранення, десятки тисяч залишилися без даху над головою. У серпні цього року землетрус, що стався на південь від Віссо, забрав життя майже 300 людей.