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Ватикан осудил радио, назвавшее землетрясения в Италии "карой Божьей"

Ватикан осудил радио, назвавшее землетрясения в Италии "карой Божьей"

Киев • УНН

 • 9077 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ватикан осудил католическую радиостанцию "Радио Мария", в эфире которого прозвучало заявление, что землетрясения, которые всколыхнули центральную Италию за последние три месяца, были "карой Божьей", передает УНН со ссылкой на ВВС .

Заместитель государственного секретаря Святого Престола архиепископ Анджело Беччу заявил, что комментарии "Радио Марии" были оскорбительными и скандальными.

Однако отец Джованни Кавальчоли, доминиканский монах который и сделал в эфире радио упомянутые заявления, настоял на том, что считает землетрясения "божественным вмешательством", спровоцированным человеческим грехом, в частности, легализацией в Италии однополых браков.

"Радио Мария" опубликовало заявление на своем сайте о том, что эти комментарии не отражают официальные взгляды радиостанции.

На протяжении последних недель в центральной Италии произошел ряд сильных землетрясений. Десятки человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова. В августе этого года землетрясение, произошедшее южнее Виссо, унесло жизни почти 300 человек.

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