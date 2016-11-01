Ватикан осудил радио, назвавшее землетрясения в Италии "карой Божьей"

Заместитель государственного секретаря Святого Престола архиепископ Анджело Беччу заявил, что комментарии "Радио Марии" были оскорбительными и скандальными.

Однако отец Джованни Кавальчоли, доминиканский монах который и сделал в эфире радио упомянутые заявления, настоял на том, что считает землетрясения "божественным вмешательством", спровоцированным человеческим грехом, в частности, легализацией в Италии однополых браков.

"Радио Мария" опубликовало заявление на своем сайте о том, что эти комментарии не отражают официальные взгляды радиостанции.

На протяжении последних недель в центральной Италии произошел ряд сильных землетрясений. Десятки человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова. В августе этого года землетрясение, произошедшее южнее Виссо, унесло жизни почти 300 человек.