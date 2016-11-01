Ватикан осудил радио, назвавшее землетрясения в Италии "карой Божьей"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ватикан осудил католическую радиостанцию "Радио Мария", в эфире которого прозвучало заявление, что землетрясения, которые всколыхнули центральную Италию за последние три месяца, были "карой Божьей", передает УНН со ссылкой на ВВС .
Заместитель государственного секретаря Святого Престола архиепископ Анджело Беччу заявил, что комментарии "Радио Марии" были оскорбительными и скандальными.
Однако отец Джованни Кавальчоли, доминиканский монах который и сделал в эфире радио упомянутые заявления, настоял на том, что считает землетрясения "божественным вмешательством", спровоцированным человеческим грехом, в частности, легализацией в Италии однополых браков.
"Радио Мария" опубликовало заявление на своем сайте о том, что эти комментарии не отражают официальные взгляды радиостанции.
На протяжении последних недель в центральной Италии произошел ряд сильных землетрясений. Десятки человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова. В августе этого года землетрясение, произошедшее южнее Виссо, унесло жизни почти 300 человек.