Ватажок "ДНР" призначив нового "мера" Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко підписав "указ" про призначення Олексія Кулемзіна виконуючим обов'язки "глави адміністрації Донецька", передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
“Ухвалюю призначити Кулемзіна Олексія Валерійовича виконуючим обов’язки голови адміністрації міста Донецька з 17 жовтня 2016 року”, — йдеться в тексті “документа”.
О.Захарченко також звільнив з посади “мера” Ігоря Мартинова, який був призначений “начальником адміністрації глави ДНР”.
За інформацією видання, О.Кулемзін займався питаннями інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності з 1998 по 2014 рік, з листопада 2014 року обіймав посаду у комунальному підприємстві “Донелектроавтотранс”.
Раніше повідомлялося, що О.Захарченко зупинив дію указу про проведення виборів у “ДНР” у листопаді.