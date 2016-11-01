Главарь "ДНР" назначил нового "мэра" Донецка

"Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года", - говорится в тексте "документа".

А.Захарченко также освободил от должности "мэра" Игоря Мартынова, который был назначен "начальником администрации главы ДНР".

По информации издания, А.Кулемзин занимался вопросами инвестиций и внешнеэкономической деятельности с 1998 по 2014 год, с ноября 2014 г. занимал должность в коммунальном предприятии "Донэлектроавтотранс".

Ранее сообщалось, что А.Захарченко остановил действие указа о проведении выборов в "ДНР" в ноябре.