Главарь "ДНР" назначил нового "мэра" Донецка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал "указ" о назначении Алексея Кулемзина исполняющим обязанности "главы администрации Донецка", передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года", - говорится в тексте "документа".
А.Захарченко также освободил от должности "мэра" Игоря Мартынова, который был назначен "начальником администрации главы ДНР".
По информации издания, А.Кулемзин занимался вопросами инвестиций и внешнеэкономической деятельности с 1998 по 2014 год, с ноября 2014 г. занимал должность в коммунальном предприятии "Донэлектроавтотранс".
Ранее сообщалось, что А.Захарченко остановил действие указа о проведении выборов в "ДНР" в ноябре.