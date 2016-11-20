Варіанти проектів подовження лінії метро презентували у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. Представники турецької компанії-підрядника добудови дніпровського метрополітену, презентували міському голові Дніпра робочі варіанти проектів подовження наявної лінії підземки. Спільна зустріч з представниками ПАО “Київметробуд” і КП “Дніпропетровський метрополітен” відбулась в мерії Дніпра, передає УНН-Центр.
Спеціалісти представили чотири можливі варіанти розвантаження пасажиропотоку в центральній частині міста, який збільшиться після відкриття станції метрополітену “Музейна”. Йдеться про мешканців, зокрема, житлових масивів Ігрень, Тополя та Перемога.
Одним із можливих проектів може стати побудова підземного тунелю від станції “Музейна” до залізничної платформи. Його довжина становитиме 910 метрів, тут також розміщуватиметься траволатор (горизонтальний ескалатор. — Ред). Вартість будівництва, яка сягає приблизно 23-25 млн євро, у мерії вважають зависокою. Крім того, тунель буде не надто зручним для пасажирів.
Ще один проект передбачає кільцеве перевезення, яке зможуть здійснювати 4 тролейбуси. Його вартість — 3 млн. Час руху навколо міста — близько 2 годин.
Крім того, фахівці не виключають продовження метрополітену від станції “Музейна” до Північного вокзалу. Тобто, спорудження ще однієї станції метро завдовжки в 1,9 км. Це допоможе збільшити обсяг охоплення пасажироперевезень ще на 35%, а також об’єднати центральний та приміський вокзали.
Найбільш практичним варіантом наразі називають будівництво канатної дороги від станції “Музейна” до ж/м Перемога. В мерії планують, що спочатку вона використовуватиметься як транспортний засіб, а вже згодом стане туристичною принадою міста.
Довжина канатної дороги — 9,3 км. За приблизними підрахунками, за годину канатна дорога здатна буде прийняти 30% від загальної кількості пасажирів транспортного вузла в районі станції “Музейна”, яка становить 8,5 тис. осіб. Вартість будівництва — 30 млн євро.