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15 марта, 19:03 • 108685 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148592 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126770 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120077 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106699 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102355 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96643 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Варианты проектов продления линии метро презентовали в Днепре

Варианты проектов продления линии метро презентовали в Днепре

Киев • УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ-ДНЕПР. 20 ноября. УНН. Представители турецкой компании-подрядчика достройки днепровского метрополитена, представили мэру Днепра рабочие варианты проектов удлинения существующей линии подземки. Совместная встреча с представителями ПАО "Киевметрострой" и КП "Днепропетровский метрополитен" состоялась в мэрии Днепра, передает УНН-Центр .

Специалисты представили четыре возможных варианта разгрузки пассажиропотока в центральной части города, который увеличится после открытия станции метро "Музейная". Речь идет о жителях, в частности, жилых массивов Игрень, Тополь и Победа.

Одним из возможных проектов может стать построение подземного тоннеля от станции "Музейная" до железнодорожной платформы. Его длина составит 910 метров, здесь также будет размещаться траволатор (горизонтальный эскалатор. - ред). Стоимость строительства, которая достигает примерно 23-25 ​​млн евро, в мэрии считают высокой. Кроме того, тоннель будет не так удобным для пассажиров.

Еще один проект предусматривает кольцевую перевозку, смогут осуществлять 4 троллейбуса. Его стоимость - 3 млн. Время движения вокруг города - около 2 часов.

Кроме того, специалисты не исключают продления метрополитена от станции "Музейная" к Северному вокзалу. То есть, сооружение еще одной станции метро длиной в 1,9 км. Это поможет увеличить объем охвата пассажироперевозок еще на 35%, а также объединить центральный и пригородный вокзалы.

Наиболее практичным вариантом пока называют строительство канатной дороги от станции "Музейная" до ж/м Победа. В мэрии планируют, что сначала она будет использоваться как транспортное средство, а уже потом станет туристической достопримечательностью города.

Длина канатной дороги - 9,3 км. По приблизительным подсчетам, за час канатная дорога способна будет принять 30% от общего количества пассажиров транспортного узла в районе станции "Музейная", которая составляет 8,5 тыс. человек. Стоимость строительства - 30 млн евро.

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