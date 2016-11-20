Варианты проектов продления линии метро презентовали в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 20 ноября. УНН. Представители турецкой компании-подрядчика достройки днепровского метрополитена, представили мэру Днепра рабочие варианты проектов удлинения существующей линии подземки. Совместная встреча с представителями ПАО "Киевметрострой" и КП "Днепропетровский метрополитен" состоялась в мэрии Днепра, передает УНН-Центр .
Специалисты представили четыре возможных варианта разгрузки пассажиропотока в центральной части города, который увеличится после открытия станции метро "Музейная". Речь идет о жителях, в частности, жилых массивов Игрень, Тополь и Победа.
Одним из возможных проектов может стать построение подземного тоннеля от станции "Музейная" до железнодорожной платформы. Его длина составит 910 метров, здесь также будет размещаться траволатор (горизонтальный эскалатор. - ред). Стоимость строительства, которая достигает примерно 23-25 млн евро, в мэрии считают высокой. Кроме того, тоннель будет не так удобным для пассажиров.
Еще один проект предусматривает кольцевую перевозку, смогут осуществлять 4 троллейбуса. Его стоимость - 3 млн. Время движения вокруг города - около 2 часов.
Кроме того, специалисты не исключают продления метрополитена от станции "Музейная" к Северному вокзалу. То есть, сооружение еще одной станции метро длиной в 1,9 км. Это поможет увеличить объем охвата пассажироперевозок еще на 35%, а также объединить центральный и пригородный вокзалы.
Наиболее практичным вариантом пока называют строительство канатной дороги от станции "Музейная" до ж/м Победа. В мэрии планируют, что сначала она будет использоваться как транспортное средство, а уже потом станет туристической достопримечательностью города.
Длина канатной дороги - 9,3 км. По приблизительным подсчетам, за час канатная дорога способна будет принять 30% от общего количества пассажиров транспортного узла в районе станции "Музейная", которая составляет 8,5 тыс. человек. Стоимость строительства - 30 млн евро.