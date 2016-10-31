Вантажівка врізалась у мікроавтобус із пасажирами у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вчора, на Донецькому шосе у Запоріжжі, вантажівка не розминулась з мікроавтобусом. В результаті аварії одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізували. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції міста Юлія Шеймухова.
Керманич вантажного авто Volvo не впорався із керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes. У бусі на той час знаходились люди.
Внаслідок отриманих травм один пасажир мікроавтобусу загинув на місці. Ще п'ятьох осіб лікарі швидкої з різними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Причини та обставини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у фатальній ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей.