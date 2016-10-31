Грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вчера, на Донецком шоссе в Запорожье, грузовик не разминулся с микроавтобусом. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.
Руководитель грузового авто Volvo не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. В бусе в то время находились люди.
В результате полученных травм один пассажир микроавтобуса погиб на месте. Еще пять человек врачи скорой с различными повреждениями госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, как сообщал УНН, в роковом ДТП на Прикарпатье погибли три человека.