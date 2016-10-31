Грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Запорожье

Руководитель грузового авто Volvo не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. В бусе в то время находились люди.

В результате полученных травм один пассажир микроавтобуса погиб на месте. Еще пять человек врачи скорой с различными повреждениями госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как сообщал УНН, в роковом ДТП на Прикарпатье погибли три человека.