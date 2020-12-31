Вандали осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу у Києві

“Цієї ночі (з 29 на 30 грудня. — ред.) у Києві невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену „Берестейська“.

Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє”, — йдеться у повідомленні.

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У міністерстві додали, що кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом.

Відомство нагадало, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників споруджених в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки, оборонній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

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