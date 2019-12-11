На Київщині знесли пам'ятник учасникам АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Київській області за фактом знесення пам'ятника учасникам Антитерористичної операції на Донбасі відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, кілька років тому на земельній ділянці у селищі Ворзель група учасників АТО встановила пам’ятний знак загиблим воїнам на Сході країни.
У подальшому місцева сільська рада в адміністративних межах виділила земельні ділянки учасникам бойових дій. Наділ, де був розташований пам’ятник, потрапив у власність одному з "атовців".
Щоб розпочати будівельні роботи на своїй ділянці, чоловік був змушений його демонтувати та викинути.
Працівники Ірпінського відділу поліції за фактом самоправства відкрили кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України, в рамках якого направлені відповідні запити до органів місцевого самоврядування, щоб встановити цінність та значення пам’ятника. Після отримання відповідей працівники поліції визначаться з подальшими процесуальними діями.
Залишки пам’ятника у якості речового доказу знаходяться у відділі поліції.
Нагадаємо, на Чернігівщині затримали рецидивіста, який спаплюжив могили бійців АТО.