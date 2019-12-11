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На Київщині знесли пам'ятник учасникам АТО

На Київщині знесли пам'ятник учасникам АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Київській області за фактом знесення пам'ятника учасникам Антитерористичної операції на Донбасі відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, кілька років тому на земельній ділянці у селищі Ворзель група учасників АТО встановила пам’ятний знак загиблим воїнам на Сході країни.

У подальшому місцева сільська рада в адміністративних межах виділила земельні ділянки учасникам бойових дій. Наділ, де був розташований пам’ятник, потрапив у власність одному з "атовців".

Щоб розпочати будівельні роботи на своїй ділянці, чоловік був змушений його демонтувати та викинути.

Працівники Ірпінського відділу поліції за фактом самоправства відкрили кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України, в рамках якого направлені відповідні запити до органів місцевого самоврядування, щоб встановити цінність та значення пам’ятника. Після отримання відповідей працівники поліції визначаться з подальшими процесуальними діями.

Залишки пам’ятника у якості речового доказу знаходяться у відділі поліції.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали рецидивіста, який спаплюжив могили бійців АТО.

Українські Національні Новини

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