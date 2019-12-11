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В Киевской области снесли памятник участникам АТО

В Киевской области снесли памятник участникам АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области по факту сноса памятника участникам Антитеррористической операции на Донбассе открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, несколько лет назад на земельном участке в поселке Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке страны.

В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Надел, где находился памятник, попал в собственность одному из "атовцев".

Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина был вынужден его демонтировать и выбросить.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов сотрудники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.

Напомним, в Черниговской области задержали рецидивиста, который опорочил могилы бойцов АТО.

Украинские Национальные Новости

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