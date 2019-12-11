В Киевской области снесли памятник участникам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области по факту сноса памятника участникам Антитеррористической операции на Донбассе открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, несколько лет назад на земельном участке в поселке Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке страны.
В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Надел, где находился памятник, попал в собственность одному из "атовцев".
Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина был вынужден его демонтировать и выбросить.
Сотрудники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов сотрудники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.
Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.
Напомним, в Черниговской области задержали рецидивиста, который опорочил могилы бойцов АТО.