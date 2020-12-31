Вандалы осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС в Шевченковском районе Киева, возле станции метрополитена "Берестейская". Об этом говорится в сообщении пресс-центре Минветеранов, передает УНН.
“Этой ночью (с 29 на 30 декабря. — ред.) в Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС в Шевченковском районе вблизи станции метрополитена „Берестейская“.
Минветеранов осуждает преступные действия в отношении символов борьбы Украинской за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее”, — говорится в сообщении.
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В министерстве добавили, что каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону.
Ведомство напомнило, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников построенных в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности, оборонной отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.
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