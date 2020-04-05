У Полтаві пошкодили меморіальні таблиці воїнам АТО, відкрито три провадження

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, з інтервалом в кілька годин, до поліції надійшли повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО - встановлено три факти пошкодження таблиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.