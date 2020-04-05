У Полтаві пошкодили меморіальні таблиці воїнам АТО, відкрито три провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, з інтервалом в кілька годин, до поліції надійшли повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО - встановлено три факти пошкодження таблиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.
Так, пошкоджена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи № 18, меморіальна таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи № 9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи № 25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити.
“За всіма цими фактами відділенням № 1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років”, — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Повідомляється, що один із фрагментів вчинення злочину зафільмувала камера відеоспостереження, тож якщо хтось впізнав особу, яка вчиняє злочин, варто повідомити про це поліцію.
Нагадаємо, що у Конотопі, що в Сумській області, невідомий пошкодив пам’ятний знак загиблим за волю України. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.