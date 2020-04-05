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У Полтаві пошкодили меморіальні таблиці воїнам АТО, відкрито три провадження

Київ • УНН

 • 18652 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, з інтервалом в кілька годин, до поліції надійшли повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО - встановлено три факти пошкодження таблиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

Так, пошкоджена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи № 18, меморіальна таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи № 9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи № 25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити.

“За всіма цими фактами відділенням № 1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Повідомляється, що один із фрагментів вчинення злочину зафільмувала камера відеоспостереження, тож якщо хтось впізнав особу, яка вчиняє злочин, варто повідомити про це поліцію.

Нагадаємо, що у Конотопі, що в Сумській області, невідомий пошкодив пам’ятний знак загиблим за волю України. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.

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