На Сумщині невідомий пошкодив пам'ятник загиблим за волю України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. У Конотопі, що в Сумській області, невідомий пошкодив пам’ятний знак загиблим за волю України. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в області.
Так, про пошкоджений пам’ятний знак загиблим за волю України, що у центрі Конотопа, поліцію повідомили небайдужі містяни. З офіційною заявою про це звернувся і голова ГО “Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України”.
“Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що на пам’ятному знаку дійсно є пошкодження у вигляді численних сколів у центральній його частині. Наразі за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження та проводяться всі необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її місцезнаходження”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині дві учениці ліцею 17-ти та 15-ти років у стані алкогольного сп’яніння розбили пам’ятники на кладовищі.