В Сумской области неизвестный повредил памятник погибшим за свободу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. В Конотопе, что в Сумской области, неизвестный повредил памятный знак погибшим за свободу Украины. По данному факту следователями открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.
Так, о поврежденном памятном знаке погибшим за свободу Украины, что в центре Конотопа, в полицию сообщили неравнодушные горожане. С официальным заявлением об этом обратился и глава ОО "Конотопское объединение ветеранов войны за независимость Украины".
"В ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что на памятном знаке действительно есть повреждения в виде многочисленных сколов в центральной части. По данному факту следователями открыто уголовное производство и проводятся все необходимые мероприятия для установления причастного к преступлению лица и его местонахождения", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области две ученицы лицея 17-ти и 15-ти лет в состоянии алкогольного опьянения разбили памятники на кладбище.