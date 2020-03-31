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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70166 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95918 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93320 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105781 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103358 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131089 просмотра

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В Сумской области неизвестный повредил памятник погибшим за свободу Украины

В Сумской области неизвестный повредил памятник погибшим за свободу Украины

Киев  •  УНН

 • 13937 просмотра

КИЕВ. 31 марта. В Конотопе, что в Сумской области, неизвестный повредил памятный знак погибшим за свободу Украины. По данному факту следователями открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.

Так, о поврежденном памятном знаке погибшим за свободу Украины, что в центре Конотопа, в полицию сообщили неравнодушные горожане. С официальным заявлением об этом обратился и глава ОО "Конотопское объединение ветеранов войны за независимость Украины".

"В ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что на памятном знаке действительно есть повреждения в виде многочисленных сколов в центральной части. По данному факту следователями открыто уголовное производство и проводятся все необходимые мероприятия для установления причастного к преступлению лица и его местонахождения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области две ученицы лицея 17-ти и 15-ти лет в состоянии алкогольного опьянения разбили памятники на кладбище.

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