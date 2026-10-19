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Financial Times
The Guardian

Ванат і Романчук забили за свої клуби у європейських чемпіонатах

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Владислав Ванат і Олександр Романчук відзначилися голами у переможних матчах своїх клубів. Обидві команди виграли з рахунком 2:0.

Ванат і Романчук забили за свої клуби у європейських чемпіонатах

Українські легіонери допомогли своїм клубам здобути перемоги у європейських футбольних чемпіонатах. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат відзначився голом у матчі 10-го туру Сегунди проти Андорри. Форвард вийшов у стартовому складі та на 31-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди. Для українського футболіста це другий гол у сезоні та третя результативна дія загалом. У підсумку гра завершилась перемогою Жирони з рахунком 2:0.

У свою чергу центральний захисник румунського "Університатя Крайова" Олександр Романчук забив у ворота "Фарула". Зустріч також завершилася з рахунком 2:0.

Нагадаємо

Минулого тижня український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату країни проти "Віторії Гімарайнш".

Скандал у “Жироні” - Циганков та Ванат взяли участь у бійці в роздягальні, клуб забороняє футболістам спілкуватися з пресою17.08.26, 22:24 • 13205 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт