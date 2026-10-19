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Financial Times

Ванат и Романчук забили за свои клубы в европейских чемпионатах

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

Владислав Ванат и Александр Романчук отметились голами в победных матчах своих клубов. Обе команды выиграли со счётом 2:0.

Ванат и Романчук забили за свои клубы в европейских чемпионатах

Украинские легионеры помогли своим клубам одержать победы в европейских футбольных чемпионатах. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, нападающий испанской "Жироны" Владислав Ванат отметился голом в матче 10-го тура Сегунды против "Андорры". Форвард вышел в стартовом составе и на 31-й минуте удвоил преимущество своей команды. Для украинского футболиста это второй гол в сезоне и третье результативное действие в целом. В итоге игра завершилась победой "Жироны" со счетом 2:0.

В свою очередь центральный защитник румынской "Университати Крайова" Александр Романчук забил в ворота "Фарула". Встреча также завершилась со счетом 2:0.

Напомним

На прошлой неделе украинский полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков отметился голом в матче 8-го тура чемпионата страны против "Витории Гимарайнш".

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Вадим Хлюдзинский

Спорт