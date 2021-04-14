Вакцинованих від COVID-19 в Україні 403 тисячі осіб, у черзі ще 450 тисяч

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"15 152 людини щеплено проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні. 403 553 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії", - повідомив Степанов.

Деталі

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

"Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей", - додав голова МОЗ.

При цьому в Україні вже 1,887 млн випадків COVID-19, за добу - 14 553. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано через COVID-19 5 063 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 457 випадків/ 1 970 щеплень;



Вінницька область – 380 випадків/ 210 щеплень;



Волинська область – 374 випадки/ 470 щеплень;



Дніпропетровська область – 606 випадків/ 1 710 щеплень;



Донецька область – 837 випадків/ 470 щеплень;



Житомирська область – 392 випадки/ 620 щеплень;



Закарпатська – 157 випадків/ 470 щеплень;



Запорізька область – 876 випадків/ 670 щеплень;



Івано-Франківська область – 162 випадки/ 487 щеплень;



Київська область – 845 випадків/ 0 щеплень;



Кіровоградська область – 120 випадків/ 350 щеплень;



Луганська область – 321 випадок/ 330 щеплень;



Львівська область – 963 випадки/ 2 670 щеплень;



Миколаївська область – 422 випадки/ 450 щеплень;



Одеська область – 906 випадків/ 650 щеплень;



Полтавська область – 900 випадків/ 490 щеплень;



Рівненська область – 616 випадків/ 370 щеплень;



Сумська область – 463 випадки/ 270 щеплень;



Тернопільська область – 469 випадків/ 600 щеплень;



Харківська область – 1 255 випадків/ 390 щеплень;



Херсонська область – 208 випадків/ 280 щеплень;



Хмельницька область – 854 випадки/ 640 щеплень;



Черкаська область – 581 випадок/ 0 щеплень;



Чернівецька область – 204 випадки/ 310 щеплень;



Чернігівська область – 185 випадків/ 275 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

При цьому, за даними МОЗ, зранку 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer.

Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.