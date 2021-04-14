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Вакцинированных от COVID-19 в Украине 403 тыс. человек, в очереди еще 450 тысяч

Вакцинированных от COVID-19 в Украине 403 тыс. человек, в очереди еще 450 тысяч

Киев  •  УНН

 • 14275 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине прививки от коронавирусной болезни получило уже 403 тысячи человек, накануне было вакцинировано более 15 тыс. человек. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"15 152 человека привито против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 года в Украине. 403 553 человека привито от начала прививочной кампании", - сообщил Степанов.

Детали

Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

"По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек", - добавил глава Минздрава.

При этом в Украине уже 1,887 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 553. В частности, заболели 612 детей и 426 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы из-за COVID-19 5063 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
  • Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
  • Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
  • Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
  • Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
  • Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
  • Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
  • Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
  • Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
  • Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
  • Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
  • Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
  • Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
  • Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
  • Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
  • Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
  • Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
  • Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
  • Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
  • Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
  • Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
  • Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.

При этом, по данным Минздрава, утром 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer.

Ранее Степанов также рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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