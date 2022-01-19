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Шахед-136

Вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні вже понад 130 тисяч

Вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні вже понад 130 тисяч

Київ • УНН

 • 30932 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,3 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - близько 131 тисячі осіб. При цьому загалом зробили понад 29,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 85 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

За добу 18 січня в Україні 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом проведено 29 538 475 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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