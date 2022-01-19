Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 130 тысяч

КИЕВ. 19 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,3 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 131 тысячи человек. При этом в целом сделали более 29,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 85 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.