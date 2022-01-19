Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 130 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,3 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 131 тысячи человек. При этом в целом сделали более 29,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 85 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 18 января в Украине 85 177 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу - 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу - 17 618 человек.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 053 123 человека, получили две дозы - 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу - 10 687 человек, бустерную дозу - 131 178 человек. Всего проведено 29 538 475 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.