Вакцинація від COVID-19: половину щеплень за добу зробили Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 5 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже 11,2 мільйона щеплень. З них за останню добу на 3,5% більше, ніж напередодні - майже 123 тисячі, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"122 906 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 16 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення; 316 центрів вакцинації.
Минулої доби вакциною Pfizer щепили 64 511 осіб, CoronaVac - 37 008, AstraZeneca - 21 267, Moderna - 120.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них отримали одну дозу – 6 169 884 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 229 655 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.
Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.
І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.