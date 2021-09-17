Вакцинация от COVID-19: половину прививок за сутки сделали Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже 11,2 миллиона прививок. Из них за последние сутки на 3,5% больше, чем накануне - почти 123 тысячи, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"122 906 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 16 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы - 50 705 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 833 мобильные бригады, 2884 пункты прививки; 316 центров вакцинации.
За прошедшие сутки вакциной Pfizer привили 64 511 человек, CoronaVac - 37 008, AstraZeneca - 21 267, Moderna - 120.
С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу - 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы вакцинации первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину, то есть около 11 миллионов. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%. В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения.
И такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.