Вакцинация от COVID-19: половину прививок за сутки сделали Pfizer

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже 11,2 миллиона прививок. Из них за последние сутки на 3,5% больше, чем накануне - почти 123 тысячи, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.