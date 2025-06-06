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ВАКС візьметься за справу ексголови райради з Рівненщини через 5,6 млн грн активів

Київ • УНН

 • 222 перегляди

САП ініціює стягнення 5,6 млн грн активів колишнього голови райради на Рівненщині в дохід держави. ВАКС розгляне цю справу.

ВАКС візьметься за справу ексголови райради з Рівненщини через 5,6 млн грн активів

Вищий антикорупційний суд розгляне справу ексголови райради на Рівненщині про понад 5,6 млн грн активів, САП пропонує стягнути їх у дохід держави, повідомляє ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"САП звернулася до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього голови однієї з районних рад Рівненської області на суму понад 5,6 млн грн та стягнення їх у дохід держави", - ідеться у повідомленні.

У ДБР зазначили: встановлено, що посадовець набув у власність 5 земельних ділянок у Київській області, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

"Для забезпечення позову Вищий антикорупційний суд наклав арешт на вказані об’єкти", - сказано у повідомленні.

Справа, як зазначається, спрямована на виявлення фактів незаконного збагачення посадовців та повернення таких активів у власність держави.

"Необґрунтовані активи": суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus та 4 млн гривень09.04.25, 18:22 • 11800 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Рівненська область
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