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ВАКС возьмется за дело экс-главы райсовета из Ровенской области из-за 5,6 млн грн активов

Киев • УНН

 • 192 просмотра

САП инициирует взыскание 5,6 млн грн активов бывшего главы райсовета в Ровенской области в доход государства. ВАКС рассмотрит это дело.

ВАКС возьмется за дело экс-главы райсовета из Ровенской области из-за 5,6 млн грн активов

Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело экс-главы райсовета в Ровенской области о более 5,6 млн грн активов, САП предлагает взыскать их в доход государства, сообщает ГБР в пятницу, пишет УНН.

Детали

"САП обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов бывшего главы одного из районных советов Ровенской области на сумму более 5,6 млн грн и взыскании их в доход государства", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили: установлено, что чиновник приобрел в собственность 5 земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.

"Для обеспечения иска Высший антикоррупционный суд наложил арест на указанные объекты", - сказано в сообщении.

Дело, как отмечается, направлено на выявление фактов незаконного обогащения должностных лиц и возвращение таких активов в собственность государства.

"Необоснованные активы": суд конфисковал у семьи харьковского полицейского Lexus и 4 млн гривен09.04.25, 18:22 • 11800 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП
Ровненская область
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