ВАКС продовжив обов’язки ексміністру Сольському ще на два місяці, але вніс зміни

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 жовтня дію обов’язків, покладених на ексміністра агрополітики Миколи Сольського, однак знову пом’якшив їх. Таке рішення суд ухвалив 14 серпня, пише УНН.



Під час судового засідання прокурор просила продовжити строк дії обов’язків ще на два місяці. Водночас сторона захисту наполягала, що підстав для такого рішення немає, адже заявлені прокурором ризики відсутні. Адвокати просили застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та дозволити йому відвідувати батьків, які проживають у Миколаївській області.

Слідчий суддя задовольнив клопотання частково і продовжив на два місяці строк дії обов’язків, покладених на Миколу Сольського. Зокрема, не відлучатися з міста Київ, Київської та Чернігівської областей без дозволу слідчого, прокурора або судді. А також дозволив ексміністру за погодженням зі слідчим, прокурором або суддею їздити в Миколаївську область.

Перевіряючи наявність ризиків, які обґрунтовує прокурор, слідчий суддя виходить з того, що наявні на початковому етапі слідства ризики по мірі розслідування кримінального провадження мають тенденцію до зменшення та втрати своєї актуальності - вказав суддя в ухвалі.

Нагадаємо, слідство у справі триває вже 5 років, розумні терміни вичерпані, але НАБУ продовжує "тяганину" і планує тепер допит більше тисячі АТОвців, більшість з яких захищає країну на фронті. АТОвці своєю чергою обурені діями НАБУ.

Окрім того, НАБУ досі чекає завершення низки експертиз, деякі з них проводять ще з жовтня 2023 року, тобто фактично вже майже рік. А, як відомо, раніше антикорупціонери намагалися "злити" та анулювати експертизу, яку самі ж і замовили, і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

Нагадаємо

НАБУ звинуватило ексміністра Миколу Сольського у тому, що він вісім років тому сприяв ветеранам АТО у приватизації земельних ділянок у Сумській області. На думку детективів, ці землі були у користуванні Національної аграрної академії (НААН) і не могли бути приватизованими.

Проте версію детективів спростував Верховний суд, який постановив відсутність прав НААН на ці землі, а також експерти, які дослідили історичну хронологію цих земель аж з 50-років минулого століття і також наголосили, що ці землі ніяк не могли потрапити в земельний банк НААН.

Ймовірно, довгий час НААН міг користуватися землею, яку самозахопив і вважав її своєю. Про це свідчать зокрема матеріали деяких кримінальних проваджень, де співробітники НААН звинувачувалися у самозахопленні інкримінованих Сольському та ветеранам АТО земель . Ці землі НААН здавав у приховану оренду фермерам для вирощування їх врожаїв, хоча це прямо заборонено робити.



Тож наразі головна інтрига справи НАБУ проти ексміністра Сольського - чи зможуть детективи довести своє припущення, що землі дійсно перебували у користуванні НААН. Якщо не зможуть, а вірогідність велика - ексміністр буде виправданий. Як, до речі, був виправданий і ексміністр Володимир Омелян. Його детективи звинувачували у зниженні портових зборів, що начебто призвело до втрат бюджету. Проте всі аргументи НАБУ, навіть ті, які були оголошені публічно - виявилися нікчемними у Вищому антикорупційному суді і не мали причино-наслідкового звʼязку. Всі три інстанції суду постановили невинуватість Омеляна. Втім, детективи та прокурори САП, які мали наглядати за законністю дій детективів НАБУ - так і не принесли публічних вибачень ексміністру. А прокурори не понесли за це жодного покарання.