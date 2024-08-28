ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 октября действие обязанностей, возложенных на экс-министра агрополитики Николая Сольского, однако снова смягчил их. Такое решение суд принял 14 августа, пишет УНН.



Во время судебного заседания прокурор просила продлить срок действия обязанностей еще на два месяца. В то же время сторона защиты настаивала, что оснований для такого решения нет, ведь заявленные прокурором риски отсутствуют. Адвокаты просили применить к Сольскому меру пресечения в виде личного обязательства и позволить ему посещать родителей, проживающих в Николаевской области.

Следственный судья удовлетворил ходатайство частично и продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на Николая Сольского. В частности, не отлучаться из города Киев, Киевской и Черниговской областей без разрешения следователя, прокурора или судьи. А также разрешил экс-министру по согласованию со следователем, прокурором или судьей ездить в Николаевскую область.

Проверяя наличие рисков, которые обосновывает прокурор, следственный судья исходит из того, что имеющиеся на начальном этапе следствия риски по мере расследования уголовного производства имеют тенденцию к уменьшению и потери своей актуальности - указал судья в постановлении.

Напомним, следствие по делу длится уже 5 лет, разумные сроки исчерпаны, но НАБУ продолжает "волокиту" и планирует теперь допрос более тысячи АТОвцев, большинство из которых защищает страну на фронте. АТОшники в свою очередь возмущены действиями НАБУ.

Кроме того, НАБУ до сих пор ждет завершения ряда экспертиз, некоторые из них проводят еще с октября 2023 года, то есть фактически уже почти год. А, как известно, ранее антикоррупционеры пытались "слить" и аннулировать экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Напомним

НАБУ обвинило экс-министра Николая Сольского в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированными.

Однако версию детективов опроверг Верховный суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.



Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан. Как, кстати, был оправдан и экс-министр Владимир Омелян. Его детективы обвиняли в снижении портовых сборов, что якобы привело к потерям бюджета. Однако все аргументы НАБУ, даже те, которые были объявлены публично - оказались ничтожными в Высшем антикоррупционном суде и не имели причинно-следственной связи. Все три инстанции суда постановили невиновность Омеляна. Впрочем, детективы и прокуроры САП, которые должны были надзирать за законностью действий детективов НАБУ - так и не принесли публичных извинений экс-министру. А прокуроры не понесли за это никакого наказания.