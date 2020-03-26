ВАКС переніс слухання у справі ексголови Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
Так, сьогодні, 26 березня, у ВАКС мало відбутися судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексголови Рахункової палати.
"Проте, розгляд справи перенесено через неявку сторін. Дата та час наступного судового засідання буде повідомлена додатково", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової Палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень.
Нагадаємо, за версією слідства, у 2014-2015 роках вказані особи здійснили протиправні приватизацію та відчуження двокімнатної службової квартири. Згідно з обвинувальним актом, сума завданої шкоди державі складає 1 390 532 грн.