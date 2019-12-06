ВАКС призначив до розгляду справу ексголови Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо обвинувачення колишнього голови та члена Рахункової Палати Романа Магути та його племінника у заволодінні державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила призначити вказану справу до розгляду по суті. На наступному засіданні, яке відбудеться о 17:00 год 16 грудня 2019 року, заплановано оголошення прокурором обвинувального акту, а також визначення порядку та обсягу дослідження доказів у справі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства, у 2014-2015 роках вказані особи здійснили протиправні приватизацію та відчуження двокімнатної службової квартири. Згідно з обвинувальним актом, сума завданої шкоди державі складає 1 390 532 грн.