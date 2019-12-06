ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-главы Счетной палаты

“По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла назначить указанное дело к рассмотрению по существу. На следующем заседании, которое состоится в 17:00 16 декабря 2019 года, запланировано объявление прокурором обвинительного акта, а также определение порядка и объема исследования доказательств по делу”, — говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в 2014-2015 годах указанные лица совершили противоправные приватизации и отчуждения двухкомнатной служебной квартиры. Согласно обвинительному акту, сумма ущерба государству составляет 1 390 532 грн.