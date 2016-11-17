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САП направила клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Рахункової палати до суду

САП направила клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Рахункової палати до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом’янського районного суду Києва клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Рахункової палати України Романа Магути, якого підозрюють у махінаціях із житлом. Про це УНН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

“Він (ред. — Р. Магута) сьогодні о четвертій годині з’явився до прокуратури з адвокатом. Йому було вручено відповідно до закону всі (три — ред.) клопотання. І сьогодні вони вже відправлені до Солом’янського районного суду. Ми сподіваємося, що завтра суд їх може розглянути”, — повідомив голова САП.

За словами Н.Холодницького, обвинуваченому для ознайомлення було вручено три клопотання: перше — про обрання запобіжного заходу, а саме двомісячний домашній арешт, друге — про відсторонення від посади і третє — про накладання арешту на особисте майно і квартиру, яку Р.Магута незаконно приватизував, що в результаті стало причиною його арешту.

Керівник САП також уточнив, що клопотати про арешт голови Рахункової палати не було підстав.

“Клопотати про ...взяття під варту не було підстав”, — наголосив Н.Холодницький.

Нагадаємо, що Р.Магуту звинувачено у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого із власності державного органу вибуло майно (квартира) загальною вартістю майже 1,4 млн. гривень станом на 2013 рік.

А вчора Генпрокурором Юрієм Луценком було підписано повідомлення про підозру Р. Магути у вчинені злочину.

Українські Національні Новини

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