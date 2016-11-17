САП направила ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Счетной палаты в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Счетной палаты Украины Романа Магуты, которого подозревают в махинациях с жильем. Об этом УНН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Он (ред. - Р. Магута) сегодня в четыре часа появился в прокуратуру с адвокатом. Ему было вручено в соответствии с законом все (три - ред.) ходатайство. И сегодня они уже отправлены в Соломенский районный суд. Мы надеемся, что завтра суд их может рассмотреть ", - сообщил председатель САП.
По словам Н.Холодницкого, обвиняемому для ознакомления были вручены три ходатайства: первое - об избрании меры пресечения, а именно двухмесячный домашний арест, второе - об отстранении от должности и третье - о наложении ареста на личное имущество и квартиру, которую Р.Магута незаконно приватизировал, что в результате стало причиной его ареста.
Руководитель САП также уточнил, что ходатайствовать об аресте председателя Счетной палаты не было оснований.
"Ходатайствовать о ... заключение под стражу не было оснований", - подчеркнул Н.Холодницкий.
Напомним, что Р.Магута обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в результате чего из собственности государственного органа выбыло имущество (квартира) общей стоимостью почти 1,4 млн. гривен по состоянию на 2013 год.
А вчера генпрокурором Юрием Луценко был подписано сообщение о подозрении Р. Магуте в совершении преступления.