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САП направила ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Счетной палаты в суд

САП направила ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Счетной палаты в суд

Киев • УНН

 • 11180 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Счетной палаты Украины Романа Магуты, которого подозревают в махинациях с жильем. Об этом УНН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Он (ред. - Р. Магута) сегодня в четыре часа появился в прокуратуру с адвокатом. Ему было вручено в соответствии с законом все (три - ред.) ходатайство. И сегодня они уже отправлены в Соломенский районный суд. Мы надеемся, что завтра суд их может рассмотреть ", - сообщил председатель САП.

По словам Н.Холодницкого, обвиняемому для ознакомления были вручены три ходатайства: первое - об избрании меры пресечения, а именно двухмесячный домашний арест, второе - об отстранении от должности и третье - о наложении ареста на личное имущество и квартиру, которую Р.Магута незаконно приватизировал, что в результате стало причиной его ареста.

Руководитель САП также уточнил, что ходатайствовать об аресте председателя Счетной палаты не было оснований.

"Ходатайствовать о ... заключение под стражу не было оснований", - подчеркнул Н.Холодницкий.

Напомним, что Р.Магута обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в результате чего из собственности государственного органа выбыло имущество (квартира) общей стоимостью почти 1,4 млн. гривен по состоянию на 2013 год.

А вчера генпрокурором Юрием Луценко был подписано сообщение о подозрении Р. Магуте в совершении преступления.

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