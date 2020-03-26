ВАКС перенес слушания по делу экс-главы Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела по обвинению бывшего главы и члена Счетной палаты Романа Магуты и его племянника в завладении государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, сегодня, 26 марта, в ВАКС должно было состояться судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-главы Счетной палаты.
"Однако, рассмотрение дела перенесено из-за неявки сторон. Дата и время следующего судебного заседания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело по обвинению бывшего главы и члена Счетной палаты Романа Магуты и его племянника в завладении государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн гривен.
Напомним, по версии следствия, в 2014-2015 годах указанные лица совершили противоправные приватизацию и отчуждение двухкомнатной служебной квартиры. Согласно обвинительному акту, сумма ущерба государству составляет 1390532 грн.