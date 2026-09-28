ВАКС не зменшив заставу Мудрій: внесено 13 з 20 млн грн, ексчиновниця залишається під вартою

Що відбувається у суді щодо Ірини Мудрої. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

За ексзаступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру вже внесли 13 мільйонів 94 тисячі гривень із визначених судом 20 млн грн застави. Захист просив ВАКС зменшити її розмір до фактично внесеної суми. Але Вакс не змінив запобіжний захід. Про це повідомив журналіст УНН із зали Вищого антикорупційного суду.

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За словами адвоката Артема Крикуна-Труша, 5 млн грн застави внесла сама Ірина Мудра, а решту суми внесли інші заставодавці.

Водночас, захист просив суд зафіксувати розмір застави на вже внесеному рівні. Адвокати заявляли, що решту необхідної суми для застави вже вдалося зібрати, однак 15 банків не прийняли платежі для внесення застави.

Утім, ВАКС не змінив запобіжний захід Ірині Мудрій, тож експосадовиця залишається під вартою, допоки не внесе заставу у 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо

Слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо порушення її прав під час тримання під вартою, тож суд зобов’язав НБУ перевірити можливі відмови у проведенні платежів для внесення застави для експосадовиці.