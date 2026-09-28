ВАКС не уменьшил залог Мудрой: внесено 13 из 20 млн грн, экс-чиновница остается под стражей

Что происходит в суде по делу Ирины Мудрой. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

За бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую уже внесли 13 миллионов 94 тысячи гривен из определённых судом 20 млн грн залога. Защита просила ВАКС уменьшить его размер до фактически внесённой суммы. Но ВАКС не изменил меру пресечения. Об этом сообщил журналист УНН из зала Высшего антикоррупционного суда.

Детали

По словам адвоката Артёма Крикуна-Труша, 5 млн грн залога внесла сама Ирина Мудрая, а остальную сумму внесли другие залогодатели.

В то же время защита просила суд зафиксировать размер залога на уже внесенном уровне. Адвокаты заявляли, что остальную необходимую сумму для залога уже удалось собрать, однако 15 банков не приняли платежи для внесения залога.

Тем не менее ВАКС не изменил меру пресечения Ирине Мудрой, поэтому экс-чиновница остаётся под стражей, пока не внесёт залог в размере 20 миллионов гривен.

Напомним

Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой на нарушение её прав во время содержания под стражей, поэтому суд обязал НБУ проверить возможные отказы в проведении платежей для внесения залога за экс-чиновницу.