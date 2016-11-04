В зоні АТО постійно перебуває понад 800 співробітників СБУ - В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В зоні АТО сьогодні постійно, на ротаційній основі перебуває понад 800 військовослужбовців Служби безпеки України. Про це під час відкриття пам’ятника в Одесі загиблим воїнам АТО, повідомив Голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.
"Сьогодні в зоні АТО перебуває постійно, на ротаційній основі більше 800 офіцерів, прапорщиків, сержантів Служби безпеки України. Це без урахування Луганського та Донецького управління", - наголосив В.Грицак.
Як повідомляв УНН, СБУ запобігла вивезенню військових засобів ураження з району АТО.