В зоне АТО постоянно находится более 800 сотрудников СБУ - В.Грицак

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В зоне АТО сегодня постоянно, на ротационной основе находится более 800 военнослужащих Службы безопасности Украины. Об этом во время открытия памятника в Одессе погибшим воинам АТО, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.