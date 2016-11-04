В зоне АТО постоянно находится более 800 сотрудников СБУ - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В зоне АТО сегодня постоянно, на ротационной основе находится более 800 военнослужащих Службы безопасности Украины. Об этом во время открытия памятника в Одессе погибшим воинам АТО, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.
"Сегодня в зоне АТО находится постоянно, на ротационной основе более 800 офицеров, прапорщиков, сержантов Службы безопасности Украины. Это без учета Луганского и Донецкого управлений", - отметил В.Грицак.
Как сообщал УНН, СБУ предотвратила вывоз военных средств поражения из района АТО.