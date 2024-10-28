В застосунку "Армія+" з'явилось ще 5 видів електронних рапортів для військових
Київ • УНН
Застосунок "Армія+" додав 5 нових видів електронних рапортів для військовослужбовців ЗСУ. Серед них довідка форми 5, рапорти на виїзд за межі гарнізону, на лікування, грошову допомогу та відпустку після полону.
В оновленому застосунку "Армія+" для військовослужбовців ЗСУ відтепер доступні ще п'ять видів електронних рапортів. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Ми продовжуємо оцифровувати процеси, розвиваючи Армія+, щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави просто, зручно та без зайвих клопотів.
Зокрема відтепер в оновлені 2.0 застосунку "Армія+" доступні 5 нових електронних рапортів:
- Довідка форми 5 про проходження військової служби — це один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних.
- Рапорт на виїзд за межі гарнізону, що спростить нашим захисникам можливість залишати гарнізон для розв'язання особистих питань або відпочинку.
- На звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування.
- На виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ.
- Та рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.
Окрім того, у додатку розширили функціонал подачі рапортів. А саме: в ініціатора зʼявляється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира — перевіряти попереднього погоджувача звернення.
Нагадаємо
У додатку "Армія+" з'явився сервіс онлайн-навчання з верифікованими матеріалами з військової справи. Доступні курси з загальної підготовки, польового побуту та безпілотних систем, а також планується додати нові напрямки.