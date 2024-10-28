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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В приложении "Армия+" появилось еще 5 видов электронных рапортов для военных

В приложении "Армия+" появилось еще 5 видов электронных рапортов для военных

Киев  •  УНН

17:38 • 2186 просмотра

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Приложение «Армия+» добавило 5 новых видов электронных рапортов для военнослужащих ВСУ. Среди них справка формы 5, рапорты на выезд за пределы гарнизона, на лечение, денежную помощь и отпуск после плена.

В обновленном приложении "Армия+" для военнослужащих ВСУ отныне доступны еще пять видов электронных рапортов. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем оцифровывать процессы, развивая Армия+, чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства просто, удобно и без лишних хлопот.

- заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

В частности, отныне в обновлении 2.0 приложения "Армия+" доступны 5 новых электронных рапортов:

  • Справка формы 5 о прохождении военной службы - это один из самых нужных рапортов, необходимый для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных.
  • Рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит нашим защитникам возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха.
  • На освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения.
  • На выплату единовременной денежной помощи после заключения первого контракта для службы ВСУ.
  • И рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.

Кроме того, в приложении расширили функционал подачи рапортов. А именно: у инициатора появляется возможность отозвать поданный рапорт, а у командира - проверять предыдущего согласователя обращения.

Напомним,

В приложении "Армия+" появился сервис онлайн-обучения с верифицированными материалами по военному делу. Доступны курсы по общей подготовке, полевому быту и беспилотным системам, а также планируется добавить новые направления.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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