В приложении "Армия+" появилось еще 5 видов электронных рапортов для военных
Киев • УНН
Приложение «Армия+» добавило 5 новых видов электронных рапортов для военнослужащих ВСУ. Среди них справка формы 5, рапорты на выезд за пределы гарнизона, на лечение, денежную помощь и отпуск после плена.
В обновленном приложении "Армия+" для военнослужащих ВСУ отныне доступны еще пять видов электронных рапортов. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Мы продолжаем оцифровывать процессы, развивая Армия+, чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства просто, удобно и без лишних хлопот.
В частности, отныне в обновлении 2.0 приложения "Армия+" доступны 5 новых электронных рапортов:
- Справка формы 5 о прохождении военной службы - это один из самых нужных рапортов, необходимый для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных.
- Рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит нашим защитникам возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха.
- На освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения.
- На выплату единовременной денежной помощи после заключения первого контракта для службы ВСУ.
- И рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.
Кроме того, в приложении расширили функционал подачи рапортов. А именно: у инициатора появляется возможность отозвать поданный рапорт, а у командира - проверять предыдущего согласователя обращения.
Напомним,
В приложении "Армия+" появился сервис онлайн-обучения с верифицированными материалами по военному делу. Доступны курсы по общей подготовке, полевому быту и беспилотным системам, а также планируется добавить новые направления.