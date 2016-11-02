В заручниках у бойовиків перебуває 109 українців – В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що в заручниках у бойовиків "ЛНР" і "ДНР" наразі перебуває 109 українців. Про це він повідомив журналістам в Краматорську, передає УНН.
“В заручниках продовжує перебувати 109 наших співвітчизників. З них нам відомо про місця конкретного перебування 57”, — зазначив В.Грицак.
Натомість голова СБУ зазначив, що в мінську представники "ДНР" та "ЛНР" визнали, що в них у полоні перебувають 47 українців.
Нагадаємо, українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська.