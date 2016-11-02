В заложниках у боевиков находится 109 украинцев - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в заложниках у боевиков "ЛНР" и "ДНР" сейчас находится 109 украинцев. Об этом он сообщил журналистам в Краматорске, передает УНН.
"В заложниках продолжает находиться 109 наших соотечественников. Из них нам известно о местах конкретного пребывания 57 ", - отметил В.Грицак.
Вместе с тем глава СБУ отметил, что в Минске представители "ДНР" и "ЛНР" признали, что у них в плену находятся 47 украинцев.
Напомним, украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска .