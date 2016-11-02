В заложниках у боевиков находится 109 украинцев - В.Грицак

"В заложниках продолжает находиться 109 наших соотечественников. Из них нам известно о местах конкретного пребывания 57 ", - отметил В.Грицак.

Вместе с тем глава СБУ отметил, что в Минске представители "ДНР" и "ЛНР" признали, что у них в плену находятся 47 украинцев.

Напомним, украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска .