В Європі перебуває 60-80 бойовиків угруповання "Ісламська держава" – спецслужба Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національний координатор з безпеки і протидії тероризму Нідерландів Дік Шуф заявив, що екстремістське угруповання “Ісламська держава” зосередило в Європі 60-80 своїх бойовиків для підготовки і проведення терористичних актів, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За інформацією ЗМІ, Д.Шуф заявив, що ватажки ісламістів кажуть прихильникам “не їхати в Сирію, готувати напади в Європі”.
Представник контртерористичної служби Нідерландів також повідомив, що у Європі за останні роки вдалося скоротити кількість потенційних бійців угруповання “Ісламська держава”, що планували їхати на Близький Схід.
“Але це не означає, що потенційна загроза від тих, які туди б подалися, зменшується”, — додав він.
Д.Шуф заявив, що успіхи у боротьбі з ісламістами в Іраку та Сирії, натомість розсіюють бойовиків по всьому світу. За його даними, 4-5 європейців нині борються з ісламістами в цих двох країнах.
Влітку цього року Бюро з питань контртероризму та протидії екстремізму Держдепартаменту США заявило, що за минулий рік угруповання “Ісламська держава” зазнало значних втрат, відступивши з 40% територій, захоплених в Іраку та Сирії. Водночас угруповання, до якого входить значна кількість іноземних бойовиків, продовжує серйозно загрожувати міжнародній безпеці.