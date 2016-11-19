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В Європі перебуває 60-80 бойовиків угруповання "Ісламська держава" – спецслужба Нідерландів

В Європі перебуває 60-80 бойовиків угруповання "Ісламська держава" – спецслужба Нідерландів

Київ • УНН

 • 10120 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національний координатор з безпеки і протидії тероризму Нідерландів Дік Шуф заявив, що екстремістське угруповання “Ісламська держава” зосередило в Європі 60-80 своїх бойовиків для підготовки і проведення терористичних актів, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

За інформацією ЗМІ, Д.Шуф заявив, що ватажки ісламістів кажуть прихильникам “не їхати в Сирію, готувати напади в Європі”.

Представник контртерористичної служби Нідерландів також повідомив, що у Європі за останні роки вдалося скоротити кількість потенційних бійців угруповання “Ісламська держава”, що планували їхати на Близький Схід.

“Але це не означає, що потенційна загроза від тих, які туди б подалися, зменшується”, — додав він.

Д.Шуф заявив, що успіхи у боротьбі з ісламістами в Іраку та Сирії, натомість розсіюють бойовиків по всьому світу. За його даними, 4-5 європейців нині борються з ісламістами в цих двох країнах.

Влітку цього року Бюро з питань контртероризму та протидії екстремізму Держдепартаменту США заявило, що за минулий рік угруповання “Ісламська держава” зазнало значних втрат, відступивши з 40% територій, захоплених в Іраку та Сирії. Водночас угруповання, до якого входить значна кількість іноземних бойовиків, продовжує серйозно загрожувати міжнародній безпеці.

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