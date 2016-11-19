В Европе находится 60-80 боевиков группировки "Исламское государство" - спецслужба Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Национальный координатор по безопасности и противодействию терроризму Нидерландов Дик Шуф заявил, что экстремистская группировка "Исламское государство" сосредоточила в Европе 60-80 своих боевиков для подготовки и проведения террористических актов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации СМИ, Д.Шуф заявил, что главари исламистов говорят сторонникам "не ехать в Сирию, готовить нападения в Европе".
Представитель контртеррористической службы Нидерландов также сообщил, что в Европе за последние годы удалось сократить количество потенциальных бойцов группировки "Исламское государство", что планировали ехать на Ближний Восток.
"Но это не значит, что потенциальная угроза от тех, которые туда бы пошли, уменьшается", - добавил он.
Д.Шуф заявил, что успехи в борьбе с исламистами в Ираке и Сирии, взамен рассеивают боевиков по всему миру. По его данным, 4-5 европейцев сейчас борются с исламистами в этих двух странах.
Летом этого года Бюро по вопросам контртерроризма и противодействия экстремизму Госдепартамента США заявил, что за прошлый год группировка "Исламское государство" понесла значительные потери, отступив с 40% территорий, захваченных в Ираке и Сирии. В то же время группировка, в которую входит значительное количество иностранных боевиков, продолжает серьезно угрожать международной безопасности.