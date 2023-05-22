В ЄС не планують перепідключати Россільгоспбанк до SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Європейський Союз може відновити доступ до платіжної системи SWIFT для російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" тільки після завершення війни Україні. Про це заявив офіційний представник ЄС із закордонних справ Петер Стано російській газеті "Известия", пише УНН.
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Минулого тижня Чорноморська зернова ініціатива, що забезпечує безпечне проходження української сільськогосподарської продукції, була продовжена ще на два місяці. Але у москві заявили, що хочуть бачити більший прогрес у виконанні частин пакета, що стосуються росії, включаючи повторне включення Россільгоспбанку до системи SWIFT.
Сьогодні офіційний представник ЄС із закордонних справ Петер Стано заявив, що Європейський Союз може відновити доступ до платіжної системи SWIFT для російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" тільки після завершення війни в Україні.
Нагадаємо
росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного банку Россільгоспбанку. Також посол України в Туреччині Василь Боднар раніше заявляв, що "Зернова угода" між Україною, Туреччиною, росією за посередництва ООН, "не передбачає задоволення жодних потреб росії".
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