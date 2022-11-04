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росія домагається звільнення від санкцій Россільгоспбанку - Reuters

росія домагається звільнення від санкцій Россільгоспбанку - Reuters

Київ • УНН

 • 267982 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного банку Россільгоспбанку, щоб полегшити експорт російського зерна, згідно з чотирма джерелами Reuters, знайомими з проханням, зробленим під час переговорів про продовження угоди про постачання продовольства з України, передає УНН.

Деталі

Чотири джерела, які відмовилися назвати себе через делікатність теми, заявили, що росія просила країни Заходу дозволити державному Россільгоспбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, незважаючи на західні санкції.

Це дозволить банку, який досі не відігравав значної ролі у міжнародній торгівлі зерном, здійснювати платежі за російське зерно та інші продукти харчування, додали два джерела. До останніх санкцій такими платежами займалися міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків в Швейцарії.

Джерела не повідомляють, який відгук отримала росія на свої пропозиції, якщо такі взагалі були.

Джерело в ООН на умовах анонімності повідомило, що спрощення платежів за російські продукти харчування та добрива через Россільгоспбанк обговорюється з Європейським союзом та іншими сторонами.

росія заявила, що санкції, запроваджені після початку так званої спеціальної військової операції (війни - ред.) в Україні, ускладнюють для російських торговців зерном та добривами обробку платежів та доступ до судів, страхових компаній та портів, навіть незважаючи на те, що продовольство не оподатковується.

На прохання Reuters прокоментувати, представник виконавчої комісії ЄС сказав, що санкції ЄС не були спрямовані проти торгівлі російськими сільськогосподарськими та харчовими продуктами та передбачали винятки там, де це було метою.

"росія використовує продовольство як зброю війни, і це чергова маніпуляція фактами та поширення дезінформації", - сказав представник.

Якщо прохання росії буде задоволено, роль Россільгоспбанку у торгівлі зерном може значно зрости.

Додамо

Україна, чиї поставки на світові ринки були заблоковані росією до липня, є одним із найбільших постачальників зернових, олійних культур та рослинних олій.

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