россия добивается освобождения от санкций Россельхозбанка - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного банка Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна, согласно четырем источникам Reuters, знакомым с просьбой, сделанной во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины, передает УНН.
Детали
Четыре источника, отказавшиеся назвать себя из-за деликатности темы, заявили, что россия просила страны Запада разрешить государственному Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.
Это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания, добавили два источника. До последних санкций такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.
Источники не сообщают, какой отклик получила россия на свои предложения, если таковые вообще были.
Источник в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Европейским союзом и другими сторонами.
россия заявила, что санкции, введенные после начала так называемой специальной военной операции (войны - ред.) в Украине, затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам, даже несмотря на то, что продовольствие не облагается налогом.
На просьбу Reuters прокомментировать ситуацию представитель исполнительной комиссии ЕС сказал, что санкции ЕС не были направлены против торговли российскими сельскохозяйственными и пищевыми продуктами и предусматривали исключения там, где это было целью.
"россия использует продовольствие как оружие войны, и это очередная манипуляция фактами и распространение дезинформации", - сказал представитель.
Если просьба россии будет удовлетворена, роль Россельхозбанка в торговле зерном может значительно возрасти.
Добавим
Украина, чьи поставки на мировые рынки были заблокированы россией до июля, является одним из крупнейших поставщиков зерновых, масличных культур и растительных масел.