В ЕС не планируют переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Европейский Союз может восстановить доступ к платежной системе SWIFT для российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" только после завершения войны в Украине. Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано российской газете "Известия", пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе Черноморская зерновая инициатива, обеспечивающая безопасное прохождение украинской сельскохозяйственной продукции, была продлена еще на два месяца. Но в москве заявили, что хотят видеть больший прогресс в выполнении частей пакета, касающихся россии, включая повторное включение Россельхозбанка в систему SWIFT.
Сегодня официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано заявил, что Европейский Союз может восстановить доступ к платежной системе SWIFT для российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" только после завершения войны в Украине.
Напомним
россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного банка Россельхозбанка. Также посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявлял, что "Зерновая сделка" между Украиной, Турцией, россией при посредничестве ООН, "не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России".
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