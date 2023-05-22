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13 марта, 19:26 • 48359 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104752 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107713 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107876 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101795 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95610 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110379 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131407 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В ЕС не планируют переподключать Россельхозбанк к SWIFT

В ЕС не планируют переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Киев • УНН

 • 521221 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Европейский Союз может восстановить доступ к платежной системе SWIFT для российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" только после завершения войны в Украине. Об этом заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано российской газете "Известия", пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Черноморская зерновая инициатива, обеспечивающая безопасное прохождение украинской сельскохозяйственной продукции, была продлена еще на два месяца. Но в москве заявили, что хотят видеть больший прогресс в выполнении частей пакета, касающихся россии, включая повторное включение Россельхозбанка в систему SWIFT.

Сегодня официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано заявил, что Европейский Союз может восстановить доступ к платежной системе SWIFT для российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" только после завершения войны в Украине.

Напомним

россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного банка Россельхозбанка. Также посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявлял, что "Зерновая сделка" между Украиной, Турцией, россией при посредничестве ООН, "не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России".

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