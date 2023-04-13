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В Єрусалимі церкви розкритикували обмеження влади на Великдень

В Єрусалимі церкви розкритикували обмеження влади на Великдень

Київ • УНН

 • 906335 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У столиці Ізраїлю православні церкви розкритикували обмеження щодо великодніх заходів, які відбудуться в Єрусалимі, передає УНН з посиланням BBC.

Деталі

Священнослужителі Єрусалиму заявляють, що ізраїльська поліція накладає "жорсткі та непотрібні обмеження" на доступ до важливого православного великоднього ритуалу. За їхніми словами, кількість людей, які можуть бути присутніми на суботній церемонії сходження Благодатного Вогню в Храмі Гробу Господнього, обмежена до 1 800 осіб, в порівнянні з 10 000 минулого року.

Поліція, яка контролює безпеку в Східному Єрусалимі, заявляє, що забезпечує безпеку і свободу віросповідання.

Через обмеження священники закликаликають християн ігнорувати обмеження.

"Ми проведемо церемонію і запрошуємо всіх, хто бажає поклонятися разом з нами, - сказав отець Маттеос Сіопсіс з Грецької Православної Церкви.

Доповнення

Заклик до місцевих християн та іноземних паломників може призвести до хаосу у Старому місті. Наразі там поліція встановила додаткові контрольно-пропускні пункти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великдень у Києві: у скількох храмах буде святкова служба

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