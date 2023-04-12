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Великдень у Києві: у скількох храмах буде святкова служба

Великдень у Києві: у скількох храмах буде святкова служба

Київ • УНН

 • 1338083 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. 16-го квітня релігійне свято Воскресіння Господнє (Великдень) відзначатиметься в 163-х культових спорудах міста Києва, повідомили у КМВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

У КМВА навели деталі щодо святкових служб по конфесіях:

  • Православна церква України (ПЦУ): 48 храмів
  • Українська православна церква (УПЦ): 109 храмів
  • Українська греко-католицька церква (УГКЦ): 5 храмів
  • Українська автокефальна православна церква (УАПЦ): 1 храм

Найбільша кількість храмів, де святкуватимуть Воскресіння Христове у Дарницькому районі столиці – 25 храмів. Найменше – у Солом’янському районі – 8.

Святкові молебні заплановані ввечері 15.04.2023 та з ранку 16.04.2023:

  • 15.04.2023 - в період з 15.00 до 23.00 год.
  • 16.04.2023 - в період з 05.00 до 18.00 год.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав киян за можливості подивитися богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook.

Цитата

«Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку та безпеку! Уникайте великих скупчень людей. І не забувайте, що в країні триває війна. Загрози не зникли. Тож пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття. Життя кожного українця – найвищий скарб! Нам ще разом відбудовувати мир в Україні після нашої Перемоги!», - наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо

Комендантську годину на Великдень у столиці не скасують.

На Великдень у Києві додатково чергуватиме понад тисяча поліцейських.

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