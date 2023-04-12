Великдень у Києві: у скількох храмах буде святкова служба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. 16-го квітня релігійне свято Воскресіння Господнє (Великдень) відзначатиметься в 163-х культових спорудах міста Києва, повідомили у КМВА у Telegram, пише УНН.
Деталі
У КМВА навели деталі щодо святкових служб по конфесіях:
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- Православна церква України (ПЦУ): 48 храмів
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- Українська православна церква (УПЦ): 109 храмів
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- Українська греко-католицька церква (УГКЦ): 5 храмів
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- Українська автокефальна православна церква (УАПЦ): 1 храм
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Найбільша кількість храмів, де святкуватимуть Воскресіння Христове у Дарницькому районі столиці – 25 храмів. Найменше – у Солом’янському районі – 8.
Святкові молебні заплановані ввечері 15.04.2023 та з ранку 16.04.2023:
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- 15.04.2023 - в період з 15.00 до 23.00 год.
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- 16.04.2023 - в період з 05.00 до 18.00 год.
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Начальник КМВА Сергій Попко закликав киян за можливості подивитися богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook.
Цитата
«Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку та безпеку! Уникайте великих скупчень людей. І не забувайте, що в країні триває війна. Загрози не зникли. Тож пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття. Життя кожного українця – найвищий скарб! Нам ще разом відбудовувати мир в Україні після нашої Перемоги!», - наголосив Сергій Попко.
Нагадаємо
Комендантську годину на Великдень у столиці не скасують.
На Великдень у Києві додатково чергуватиме понад тисяча поліцейських.